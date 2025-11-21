Доставщик ВкусВилла» поковырялся в носу и вытер руку о торт клиента в Москве
В Москве в лифте одного из жилых домов зафиксировали неподобающее поведение курьера сети «ВкусВилл». Данные приводит «Лента.ру».
На опубликованных кадрах видно, что доставщик, ожидая свой этаж, ковыряется в носу. Затем он достает торт из пакета с заказом, вскрывает упаковку и вытирает руку о десерт.
Авторы с иронией отметили, что после такого инцидента стоит задуматься об отказе от доставки еды, по крайней мере на время.
Ранее в США курьер сервиса DoorDash оказалась в суде после публикации шокирующего ролика в TikTok, в котором она утверждала, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны клиента.
