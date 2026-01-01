«Дождался и убил»: В Кузбассе раскрыли жестокое двойное преступление
В Белово Кемеровской области задержали 52-летнего жителя города. Его подозревают в убийстве двух человек. Об этом информирует пресс-служба СУСК по региону. Следствие квалифицирует преступление по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Конфликт произошёл 31 декабря 2025 года. На почве личной неприязни мужчина нанёс множество ударов ножом 75-летней знакомой. Женщина скончалась. Затем злоумышленник дождался возвращения её 37-летнего сына и нанёс ему много ножевых ранений в грудь.
Гражданин попытался спастись бегством, выбежал на улицу, но подозреваемый преследовал его. Атака продолжилась у подъезда дома, где потерпевший умер на месте. Сейчас с задержанным проводят следственные действия. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.
