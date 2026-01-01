«Дождался и убил»: В Кузбассе раскрыли жестокое двойное преступление

01 января 2026, 15:18

В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве двух человек на бытовой почве

Фото: Istock/blinow61

В Белово Кемеровской области задержали 52-летнего жителя города. Его подозревают в убийстве двух человек. Об этом информирует пресс-служба СУСК по региону. Следствие квалифицирует преступление по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).