Достижения.рф

«Дождался и убил»: В Кузбассе раскрыли жестокое двойное преступление

В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве двух человек на бытовой почве
Фото: Istock/blinow61

В Белово Кемеровской области задержали 52-летнего жителя города. Его подозревают в убийстве двух человек. Об этом информирует пресс-служба СУСК по региону. Следствие квалифицирует преступление по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).



Конфликт произошёл 31 декабря 2025 года. На почве личной неприязни мужчина нанёс множество ударов ножом 75-летней знакомой. Женщина скончалась. Затем злоумышленник дождался возвращения её 37-летнего сына и нанёс ему много ножевых ранений в грудь.

Гражданин попытался спастись бегством, выбежал на улицу, но подозреваемый преследовал его. Атака продолжилась у подъезда дома, где потерпевший умер на месте. Сейчас с задержанным проводят следственные действия. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее в Рязани мужчина хладнокровно убил приятеля и спрятал труп в лифте.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0