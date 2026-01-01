В Алтайском крае пожар в новогоднюю ночь забрал жизни трёх человек
В Алтайском крае три человека погибли во время пожара в частном доме. Об этом информирует Главное управление МЧС региона.
Трагедия произошла в новогоднюю ночь. Возгорание случилось в жилом здании, которое расположено в селе Белово. Огонь охватил площадь в 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тела трёх погибших: двух мужчин и одной женщины.
По предварительной информации, причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа электрооборудования. Специалисты рассматривают эту версию как основную. В тушении пожара участвовали шесть человек из личного состава МЧС. Они использовали три единицы специальной техники. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали огонь.
