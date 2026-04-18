Туристы нашли человеческий скелет на реке Иняк в Башкирии
Группа туристов, сплавлявшихся по реке Иняк в Башкирии, обнаружила человеческие останки. Об этом пишет телеграм-канал Mash Batash.
Сообщить о страшной находке в экстренные службы они смогли лишь на следующий день, так как в том районе не было сигнала связи.
Как предполагают сами путешественники, найденный скелет может принадлежать одному из местных жителей. Речь идет о мужчине, который числится пропавшим без вести с декабря прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Лонг-Бич (США) семья нашла недалеко от пешеходной дорожки предметы, напоминающие детский череп и кости.
Читайте также: