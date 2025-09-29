В Ингушетии задержали мужчин, устроивших массовый дрифт со стрельбой на заправке
В Ингушетии правоохранители задержали восемь местных жителей, устроивших массовый дрифт со стрельбой в воздух на одной из заправок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В ведомстве уточнили, что у 20-летнего жителя Назрани изъяли светозвуковой автомат «ВПО-925». Кроме того, в отношении другого участника инцидента, который стрелял из охолощённого оружия, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Трём водителям также предъявили административные нарушения – за тонировку автомобиля, отсутствие страхового полиса, повторное управление транспортным средством без регистрации и мелкое хулиганство.
Расследование продолжается.
