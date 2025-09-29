В Ингушетии задержали мужчин, устроивших массовый дрифт со стрельбой на заправке

29 сентября 2025, 21:34

Фото: iStock/Dzurag

В Ингушетии правоохранители задержали восемь местных жителей, устроивших массовый дрифт со стрельбой в воздух на одной из заправок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.