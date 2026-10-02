Данные о российском и украинском происхождении пилотов Flydubai оказались шуткой
Информация о российском и украинском происхождении пилотов Flydubai, появившаяся после инцидента на рейсе Дубай — Тель-Авив, оказалась шуткой израильских журналистов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, после происшествия в общем чате израильских журналистов в WhatsApp* появилось сообщение о том, что один из пилотов якобы является россиянином, а второй — украинцем. Непроверенную информацию приняли за достоверную.
Как утверждается, участником чата был ведущий израильского 12-го канала, который озвучил эти сведения в эфире. После этого их начали распространять другие журналисты, а затем информация попала в зарубежные СМИ.
Позднее автор сообщения признался, что выдумал данные о национальности пилотов. Инцидент произошел 30 сентября на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив. Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна. На борту находились более 150 человек. Впоследствии выяснилось, что напавший пилот был гражданином Омана, а командир воздушного судна имел индийское происхождение.
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