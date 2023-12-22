Друг арестанта с мефедроном в носках принес в спецприемник шаурму с каннабисом

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В саратовский изолятор временного содержания заключенному пытались передать наркотики в шаурме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Странную шаурму силовики нашли 19 декабря в почтовой посылке, которая предназначалась для 33-летнего задержанного по административной статье. В ролле обнаружили 0,51 грамма каннабиса. Помимо запрещенки в посылке была одежда.
Наркотические вещества пытался пронести товарищ задержанного, которого после найденных наркотиков также задержали. Отмечается, что 35-летний мужчина уже имеет судимость. В ходе осмотра у него нашли 0,4 грамма мефедрона, спрятанные в носке и шприцы, которые он положил в сумку.
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Алина Юрчак