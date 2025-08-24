Мужчина едва не зарезал друга детства в Ростове из-за прекращения общения

24 августа 2025, 03:12

Фото: iStock/Tunatura

В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на друга детства после того, тот отказался с ним общаться. Пострадавший выжил и просил суд не наказывать нападавшего строго, но Петра приговорили к 2,5 годам колонии.