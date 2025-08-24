Мужчина едва не зарезал друга детства в Ростове из-за прекращения общения
В Ростове-на-Дону мужчина напал с ножом на друга детства после того, тот отказался с ним общаться. Пострадавший выжил и просил суд не наказывать нападавшего строго, но Петра приговорили к 2,5 годам колонии.
По данным «Комсомольская правда — Ростов», 27-летний Роман и 28-летний Петр дружили с детства, но после ссоры Петр заявил, что больше не хочет видеть друга.
Роман тяжело переживал разрыв и преследовал бывшего друга, карауля у подъезда.
Во время встречи на Пушкинской улице Роман ударил Петра со словами: «Ты сам знаешь, за что». Петр в ярости побежал домой, взял нож и вернулся, чтобы отомстить. Его мать пыталась остановить, но безуспешно. Петр нанес Роману ножевое ранение и скрылся, а мать нападавшего сама отвезла пострадавшего в больницу.
Несмотря на тяжелое ранение, Роман выжил и на суде просил не наказывать друга строго.
Однако Кировский районный суд признал Петра виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима.
