Российский военнослужащий попросил политическое убежище после перехода норвежской границы на такси и пешком
Российский военнослужащий был задержан в Норвегии после незаконного пересечения границы и обращения с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet.
По данным издания, мужчина доехал до границы на такси, после чего пешком пересек границу и самостоятельно обратился к представителям норвежских властей с просьбой об убежище. Во время допроса задержанный признал факт незаконного пересечения государственной границы.
Норвежские власти пока не прокомментировали мотивы военнослужащего и обстоятельства инцидента.
