Российский военнослужащий попросил политическое убежище после перехода норвежской границы на такси и пешком

24 августа 2025, 01:23

Российский боец задержан в Норвегии после незаконного пересечения границы

Фото: Istock/Sinenkiy

Российский военнослужащий был задержан в Норвегии после незаконного пересечения границы и обращения с просьбой о предоставлении политического убежища. Об этом сообщает норвежское издание Dagbladet.