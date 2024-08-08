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В Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Об этом пишет «РЕН ТВ».
Инцидент произошел 8 августа. Источник «РЕН ТВ» сообщил, что женщину госпитализировали с множеством переломов. Собеседник телеканала уточнил, что сын переломал ей несколько позвонков и ребра.
Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Скорая помощь доставила её в больницу, где пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.
До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Полиция задержала 38-летнего мужчину. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге мигрант изнасиловал женщину в подвале дома. Скорая помощь доставила её в больницу, где пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На данный момент она находится в состоянии средней тяжести.
До этого девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Она вместе со своим сожителем сняла с банковской карты молодого человека 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
В подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова