Пять детей попали в больницы после ДТП в российском регионе

11 января 2026, 12:13

Девять человек пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Фото: пресс-служба Госкомитета Карелии по безопасности

Девять человек, пятеро из которых дети, пострадали в ДТП на федеральной автодороге «Кола» в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по безопасности в своем телеграм-канале.