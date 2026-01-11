Пять детей попали в больницы после ДТП в российском регионе
Девять человек, пятеро из которых дети, пострадали в ДТП на федеральной автодороге «Кола» в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета республики по безопасности в своем телеграм-канале.
Сообщение о столкновении двух легковых автомобилей поступило в экстренные службы 10 января в 22:26. Прибывшие на место пожарные обеспечили проезд на трассе и транспортировали пострадавших в машины скорой помощи. Сейчас они находятся в центральных районных больницах в Олонце и Лодейном Поле.
В настоящее время все причины и обстоятельства аварии выясняются. Другие подробности так же уточняются.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом и грузовиком пострадали 11 человек, двое из них – дети 11 и 16 лет.
