ДТП на севере Москвы: подробности

Один человек погиб в ДТП на севере Москвы, еще один пострадал
На севере Москвы в результате столкновения Kia и Chevrolet один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.



Авария случилась на Прибрежном проезде. По предварительным данным, пассажир Chevrolet скончался на месте, а водителя этого автомобиля госпитализировали.

На месте работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

