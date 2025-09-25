ДТП на севере Москвы: подробности

25 сентября 2025, 22:05

Один человек погиб в ДТП на севере Москвы, еще один пострадал

Фото: istockphoto/z1b

На севере Москвы в результате столкновения Kia и Chevrolet один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.