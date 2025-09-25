ДТП на севере Москвы: подробности
Один человек погиб в ДТП на севере Москвы, еще один пострадал
На севере Москвы в результате столкновения Kia и Chevrolet один человек погиб, ещё один пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
Авария случилась на Прибрежном проезде. По предварительным данным, пассажир Chevrolet скончался на месте, а водителя этого автомобиля госпитализировали.
На месте работают специалисты, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
