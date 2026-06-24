ДТП на северо-западе Москвы, погиб человек
На северо-западе Москвы на 65-м километре внутренней стороны МКАД произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и легковушки BMW. Об этом стало известно 24 июня.
В результате аварии погиб водитель фуры, сообщил информированный источник Агентства городских новостей «Москва». По предварительной информации, столкновение случилось в дневное время.
На месте происшествия в настоящее время перекрыты три полосы движения, что существенно затрудняет проезд на указанном участке магистрали. Обстоятельства и детали аварии уточняются.
Ранее в Башкирии 20-парень и подросток погибли в ДТП с BMW во время полицейской погони. Подробности в нашемм материале.
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