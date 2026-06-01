ДТП с двумя легковушками унесло жизни трех человек в Самарской области
В Самарской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, среди которых двое детей. Трагедия произошла на 1080-м километре трассы М-5 «Урал».
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer 1997 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате погибли водитель Mitsubishi, а также двое несовершеннолетних пассажиров. Водитель Hyundai 1981 года рождения и еще один пассажир Mitsubishi получили травмы.
На место ДТП выехал начальник областного управления Госавтоинспекции Игорь Бобров. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее дети погибли в аварии с легковушкой и грузовиком в Пермском крае. Все случилось на подъезде к Ижевску.
Читайте также: