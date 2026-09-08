Смертельное ДТП с КамАЗом и легковушкой произошло на Дмитровском шоссе в Москве
На Дмитровском шоссе в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла женщина-водитель. Об этом сообщил информированный источник.
По предварительной информации, авария произошла при столкновении КамАЗа и автомобиля Hyundai Getz, пишет 8 сентября Агентство городских новостей «Москва». За рулем иномарки находилась женщина, которая скончалась на месте от полученных травм.
В настоящее время на участке дороги работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее известный спортивный блогер попал с женой в массовое ДТП на Рублёвке на дорогой BMW X6. Подробности — в нашем материале.
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