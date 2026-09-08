Смертельное ДТП с КамАЗом и легковушкой произошло на Дмитровском шоссе в Москве

08 сентября 2026, 17:55

Женщина погибла в ДТП с КамАЗом и легковушкой на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На Дмитровском шоссе в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибла женщина-водитель. Об этом сообщил информированный источник.