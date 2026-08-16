ДТП с грузовиком на трассе произошло в Подмосковье
ТАСС: ДТП с грузовиком на трассе произошло в Коломне, семеро пострадавших
В Подмосковье на трассе М-5 в районе Коломны произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля «Газель» и трех легковых машин. Об этом стало известно 16 августа, пишет ТАСС.
По информации оперативных служб, инцидент привел к травмам семи человек. Троих пострадавших, среди которых несовершеннолетний, доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.
Остальным раненым помощь оказали на месте. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее ДТП с польским автобусом в Венгрии унесло жизни 12 человек. Подробности в нашем материале.
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