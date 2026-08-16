ДТП с грузовиком на трассе произошло в Подмосковье

16 августа 2026, 11:22

ТАСС: ДТП с грузовиком на трассе произошло в Коломне, семеро пострадавших

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Подмосковье на трассе М-5 в районе Коломны произошла серьезная авария с участием грузового автомобиля «Газель» и трех легковых машин. Об этом стало известно 16 августа, пишет ТАСС.