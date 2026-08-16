Достижения.рф

ДТП с польским автобусом в Венгрии унесло жизни 12 человек — Reuters

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

По меньшей мере 12 человек стали жертвами крупной дорожной аварии с участием польского туристического автобуса на северо-востоке Венгрии. Ещё не менее десяти пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, информацию приводит агентство Reuters.



Трагический инцидент произошёл вблизи населённого пункта Мезекерестеш. По данным национального информагентства MTI, водитель не справился с управлением — автобус съехал в придорожный кювет и опрокинулся.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее жесткое ДТП унесло жизни двух человек и отправило еще шестерых в больницу. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0