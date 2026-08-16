ДТП с польским автобусом в Венгрии унесло жизни 12 человек — Reuters
По меньшей мере 12 человек стали жертвами крупной дорожной аварии с участием польского туристического автобуса на северо-востоке Венгрии. Ещё не менее десяти пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, информацию приводит агентство Reuters.
Трагический инцидент произошёл вблизи населённого пункта Мезекерестеш. По данным национального информагентства MTI, водитель не справился с управлением — автобус съехал в придорожный кювет и опрокинулся.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее жесткое ДТП унесло жизни двух человек и отправило еще шестерых в больницу. Подробности в нашем материале.
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