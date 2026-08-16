ДТП с польским автобусом в Венгрии унесло жизни 12 человек — Reuters

16 августа 2026, 11:11

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

По меньшей мере 12 человек стали жертвами крупной дорожной аварии с участием польского туристического автобуса на северо-востоке Венгрии. Ещё не менее десяти пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, информацию приводит агентство Reuters.