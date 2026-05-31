ДТП с грузовиком в Свердловской области унесло жизни четырех человек
На втором километре дороги «Подъезд к городу Нижние Серги» в Свердловской области около 16:30 произошло смертельное ДТП с участием грузового Volvo и внедорожника Land Rover. Об этом сообщили в региональной ГАИ.
В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги, а легковая машина опрокинулась. Водитель и три пассажира Land Rover погибли на месте до приезда скорой помощи.
На участке ввели реверсивное движение. Полиция и следователи устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших.
Ранее ДТП на трассе «Скандинавия» унесло жизни четырех человек в Ленобласти. Трагедия произошла на 124-м километре трассы.
