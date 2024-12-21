SHOT: Пенсионерку-поджигательницу задержали в Отрадном в Москве

Фото: istockphoto/OlgaMiltsova
Пенсионерку-поджигательницу задержали в ТЦ «Форт» столичного района Отрадное, сообщает SHOT. Авторы публикации уточняют, по их данным, злоумышленница взорвала петарду в МФЦ. По ее словам, с ней общались аферисты с Украины. К счастью, в результате инцидента пострадавших нет. Посетители подумали, что в ТЦ стреляют и побежали на улицу.
Перед этим авторы Baza проинформировали, что на северо-востоке столицы очевидцы услышали звуки стрельбы. Посетителей эвакуировали, а на место происшествия выехали представители экстренных служб города.
Кроме того, ранее сообщалось, что сделал с доказательствами мытищинский рецидивист, пока его допрашивали. В настоящее время по факту случившегося идет проверка.
Читайте также:
В Курске задержан ответственный за оборону области: часы за $100 тыс. и ущерб на 173 млн, что известно о Владимире Лукине
Власти объяснили звуки взрывов в Казани испытаниями на заводе
МЧС раскрыло протяженность загрязненного мазутом берега Кубани
Никита Кротов