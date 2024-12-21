Прокуратура: дети и взрослые отравились парами хлора в бассейне Тобольска

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В Тобольске Тюменской области 15 детей и двое взрослых отравились парами хлора в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Там добавили, что уголовное дело уже возбуждено.
Перед этим в прокуратуре Екатеринбурга проинформировали, что в реанимации с ботулизмом оказались женщины после того, как употребили в пищу рыбные консервы «За Родину». В частности, речь шла о шпротах. Реализацию указанной продукции приостановили по всей России. Уточнялось, что состояние пострадавших оценивалось, как тяжелое.
Ранее стало известно, кто стал жертвой украинских мошенников в Москве и за какое деяние задержали злоумышленника. Подробнее в материале на сайте «Радио 1».
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Никита Кротов