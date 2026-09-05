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ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области, пострадали дети

Семь медбригад работают на месте ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На месте серьёзного ДТП в Новосибирской области развернулась работа семи медицинских бригад. Об этом пишет РИА Новости.



По последним данным регионального Минздрава, в аварии с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали 12 человек, включая двух детей. Всех раненых экстренно доставляют в больницы.

Их состояние уточняется. Ранее прокуратура сообщала об одном погибшем.

Перед этим стало известно, что машина с людьми провалилась в дыру на дороге. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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