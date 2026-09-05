ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области, пострадали дети
Семь медбригад работают на месте ДТП с микроавтобусом под Новосибирском
На месте серьёзного ДТП в Новосибирской области развернулась работа семи медицинских бригад. Об этом пишет РИА Новости.
По последним данным регионального Минздрава, в аварии с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали 12 человек, включая двух детей. Всех раненых экстренно доставляют в больницы.
Их состояние уточняется. Ранее прокуратура сообщала об одном погибшем.
Перед этим стало известно, что машина с людьми провалилась в дыру на дороге. Подробности — в нашем материале.
Читайте также: