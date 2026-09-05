Достижения.рф

Машина с людьми провалилась в дыру на дороге

В Казани авто провалилось в дырку на дороге
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Казани на улице Адоратского произошел инцидент с провалом дорожного полотна. Автомобиль, в котором находились люди, угодил в яму, образовавшуюся на проезжей части, и застрял.



По информации Telegram-канала «Казань на максималках», аналогичная ситуация на этом участке фиксировалась годом ранее. Тогда дорожное покрытие отремонтировали, однако минувшей ночью на этом месте случился прорыв водопроводной трубы, проложенной еще в 1984 году.

На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось заблокированным в образовавшемся углублении. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Ранее машина влетела в остановку в Ярославле. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0