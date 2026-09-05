Машина с людьми провалилась в дыру на дороге

05 сентября 2026, 12:08

В Казани авто провалилось в дырку на дороге

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Казани на улице Адоратского произошел инцидент с провалом дорожного полотна. Автомобиль, в котором находились люди, угодил в яму, образовавшуюся на проезжей части, и застрял.