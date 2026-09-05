Машина с людьми провалилась в дыру на дороге
В Казани на улице Адоратского произошел инцидент с провалом дорожного полотна. Автомобиль, в котором находились люди, угодил в яму, образовавшуюся на проезжей части, и застрял.
По информации Telegram-канала «Казань на максималках», аналогичная ситуация на этом участке фиксировалась годом ранее. Тогда дорожное покрытие отремонтировали, однако минувшей ночью на этом месте случился прорыв водопроводной трубы, проложенной еще в 1984 году.
На опубликованных кадрах видно, что транспортное средство оказалось заблокированным в образовавшемся углублении. Данных о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Ранее машина влетела в остановку в Ярославле. Подробности — в нашем материале.
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