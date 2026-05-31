Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве
Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Варшавском шоссе в районе дома 142, корпус 2. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
В результате инцидента движение транспорта в сторону центра города оказалось затруднено. На месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства аварии и наличие пострадавших уточняются.
В департаменте транспорта рекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты для объезда проблемного участка. Позже появилась информация, что движение восстановили.
Ранее нижегородский водитель Сергей Корнилов, устроивший ДТП на кабриолете, получил новый судебный приговор. 28 мая 2026 года его признали виновным в отказе от медицинского освидетельствования. Суд назначил наказание в виде лишения прав на один год и 11 месяцев, а также штраф в размере 45 тысяч рублей.
Читайте также: