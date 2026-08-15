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Легковушка влетела в большегруз при смертельном ДТП в Тверской области

ДТП с большегрузом в Тверской области унесло жизни двух человек — прокуратура
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Днем на 167-м километре федеральной автодороги М-10 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом стало известно 15 августа.



По данным региональной прокуратуры, водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris потерял управление, выехал на обочину и врезался в стоявший там большегруз. От полученных травм водитель и его пассажир скончались на месте.

Калининское районное ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки и установление всех обстоятельств аварии. На место выехала и.о. прокурора района Анна Мерц. По факту ДТП организовали процессуальную проверку.

Ранее мотоцикл сгорел после ДТП с «Газелью» в Ростове-на-Дону. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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