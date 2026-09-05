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ДТП с тремя машинами произошло в Башкирии, пострадал ребенок

«Ниссан» врезался в «Камаз» в Башкирии
Фото: istockphoto/Motortion

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. 54-летний водитель автомобиля «Ниссан-Террано», следовавший со стороны Уфы в направлении Самары, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз» под управлением 52-летнего водителя, сообщил в своем Макс начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.



По предварительным данным, авария случилась сегодня около 16:00 на 1385-м километре федеральной трассы. В результате удара грузовик по инерции протаранил стоящий рядом автомобиль «Лада-Гранта», за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Водитель «Ниссана» скончался на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи. Двоих пассажиров иномарки — мальчика и 46-летнюю женщину — госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Никита Кротов

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