ДТП с тремя машинами произошло в Башкирии, пострадал ребенок

05 сентября 2026, 19:42

«Ниссан» врезался в «Камаз» в Башкирии

Фото: istockphoto/Motortion

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. 54-летний водитель автомобиля «Ниссан-Террано», следовавший со стороны Уфы в направлении Самары, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз» под управлением 52-летнего водителя, сообщил в своем Макс начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.