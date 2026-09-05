Ferrari Superfast столкнулась с Volkswagen в жестком ДТП в центре Москвы
В центре столицы днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спортивного автомобиля Ferrari Superfast и легкового Volkswagen. Об инциденте сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, столкновение случилось на Большой Пироговской улице. После удара иномарка премиум-класса по инерции врезалась в ограждение. В результате аварии, к счастью, никто из участников движения не пострадал.
Кадры с места событий демонстрируют серьезные механические повреждения элитного авто: деформированы кузовные элементы, разбиты капот и передний бампер, также зафиксировано выворачивание колеса. Для ликвидации последствий и выяснения деталей случившегося на место прибыли сотрудники экстренных служб и полиции. Правоохранители проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства инцидента.
Ранее ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области, пострадали дети. Подробности — в нашем материале.
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