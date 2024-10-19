В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы популярного рэпера

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В Челябинске жена зарезала 35-летнего уральского рэпера ТрикоПюшона во время распития алкоголя в подъезде. Об этом пишет сообщество «Hip-Hop Family» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что ТрикоПюшон был другом рэпера Энди Картрайта, которого расчленила супруга в 2020 году. Недавно мужчина освободился из колонии.
Согласно информации следствия, в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в шею 35-летнему рэперу, в результате чего он скончался на месте.
По данным регионального управления СУ СК России, жительницу Металлургического района задержали за убийство. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Согласно информации следствия, в колясочной одного из домов по улице Дегтярева между знакомыми во время распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом в шею 35-летнему рэперу, в результате чего он скончался на месте.
По данным регионального управления СУ СК России, жительницу Металлургического района задержали за убийство. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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Екатерина Коршунова