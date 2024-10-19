В Челябинске жена зарезала вышедшего из тюрьмы популярного рэпера

В Индии токсичной пеной покрылась река Ямуна, протекающая через столицу Нью-дели. Об этом сообщают местные издания Times of India и Hindustan Times (HT). Отмечается, что причиной тому стал сброс сточных вод с канализации, которых сливают в реку ежедневно в объеме 3,6 млрд литров.