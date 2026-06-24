ДТП с участием шести машин произошло на северо-востоке Москвы
Один человек пострадал при ДТП на северо-востоке Москвы
Массовое ДТП с шестью участниками произошло на северо-востоке Москвы. Информация поступила 24 июня.
Как стало известно Агентству городских новостей «Москва» от информированного источника, инцидент случился на улице Генерала Артемьева в районе ТРЦ «Рио». По предварительной версии, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пятью припаркованными машинами.
В результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на Алтае. Подробности в нашем материале.
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