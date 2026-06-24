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ДТП с участием шести машин произошло на северо-востоке Москвы

Один человек пострадал при ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: istockphoto/z1b

Массовое ДТП с шестью участниками произошло на северо-востоке Москвы. Информация поступила 24 июня.



Как стало известно Агентству городских новостей «Москва» от информированного источника, инцидент случился на улице Генерала Артемьева в районе ТРЦ «Рио». По предварительной версии, водитель легкового автомобиля совершил столкновение с пятью припаркованными машинами.

В результате аварии пострадал один человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на Алтае. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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