Зумерша из Москвы попала в больницу после попытки проглотить мандарин

Фото: iStock/Anastasiya Stasyuk

20-летняя девушка из Москвы оказалась на грани жизни и смерти во время новогоднего застолья. Она решила принять участие в необычном челлендже — съесть целый мандарин. Однако, когда зумерша попыталась проглотить фрукт, началась настоящая паника. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



Друзья пострадавшей бросились на помощь, но в процессе спасения случайно сломали ей ребро. Несмотря на травму, этот метод сработал, и мандарин удалось выплюнуть.

После инцидента девушку экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее острую асфиксию и перелом ребра. Ситуация стала напоминанием о том, насколько важно быть осторожным с экспериментами, особенно во время праздников.

Дарья Осипова

