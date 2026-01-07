Зумерша из Москвы попала в больницу после попытки проглотить мандарин
20-летняя девушка из Москвы оказалась на грани жизни и смерти во время новогоднего застолья. Она решила принять участие в необычном челлендже — съесть целый мандарин. Однако, когда зумерша попыталась проглотить фрукт, началась настоящая паника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Друзья пострадавшей бросились на помощь, но в процессе спасения случайно сломали ей ребро. Несмотря на травму, этот метод сработал, и мандарин удалось выплюнуть.
После инцидента девушку экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее острую асфиксию и перелом ребра. Ситуация стала напоминанием о том, насколько важно быть осторожным с экспериментами, особенно во время праздников.
Ранее стало известно, что мандарин оказался в заднем проходе россиянина при праздновании Нового года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: