Зумерша из Москвы попала в больницу после попытки проглотить мандарин

07 января 2026, 10:45

Фото: iStock/Anastasiya Stasyuk

20-летняя девушка из Москвы оказалась на грани жизни и смерти во время новогоднего застолья. Она решила принять участие в необычном челлендже — съесть целый мандарин. Однако, когда зумерша попыталась проглотить фрукт, началась настоящая паника. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.