Москвичка спаслась от извращенца-таксиста благодаря ДТП

В Москве ДТП с грузовиком помешало домогательствам таксиста к пассажирке. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал.
По его данным, москвичка заказала такси до Царицыно, но во время поездки водитель начал приставать к ней. Мужчина увез девушку в глухую зону и уговаривал пересесть вперед.
В этот момент в заднюю часть автомобиля врезалась «Газель». От удара машину отбросило на отбойник. Пострадавшая отказалась от госпитализации, и очевидцы отвезли ее домой.
Ранее сообщалось, что 32-летнего жителя Карелии приговорили к 11 годам колонии общего режима за домогательства к детям.
