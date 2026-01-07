В России подростки в масках обстреляли супружескую пару

07 января 2026, 11:01

В Новосибирске подростки в масках ранили двух человек из травмата

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Новосибирске группа подростков в масках обстреляла компанию взрослых из травматического пистолета. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».