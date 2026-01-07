В России подростки в масках обстреляли супружескую пару
В Новосибирске группа подростков в масках обстреляла компанию взрослых из травматического пистолета. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
Инцидент произошел днем 4 января около ТРЦ «Сибирский Молл». По словам жены одного из пострадавших, сначала они заметили вдалеке четверых подростков в масках, позже их число возросло до 11-12 человек. Мужчина закрыл супругу собой, когда один из незнакомцев навел на них прицел и потребовал подойти с поднятыми руками.
Когда девушка вызвала полицию, подростки начали убегать, но один из них выстрелил ее мужу в лицо, а также ранил в глаз их друга. Состояние пострадавших ухудшилось к утру. Полиция пока не комментировала произошедшее.
Ранее сообщалось, что в Воронеже подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову.
