ДТП усложнило проезд на МКАД
В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к ограничению проезда на внутренней стороне МКАД. Инцидент случился на 107-м километре магистрали, в районе развязки с Щелковским шоссе. Об этом информирует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
На месте аварии в настоящее время дежурят экстренные службы. Сведения о пострадавших и детали случившегося уточняются.
В пресс-службе Дептранса предупредили, что проезд в сторону развязки с шоссе Энтузиастов осложнен. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными путями объезда.
Ранее серьезное ДТП произошло в Кызыле: там маршрутная «Газель» сбила пятерых пешеходов на «зебре». Инцидент зафиксировали вечером 30 августа. По предварительной версии, водитель микроавтобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в то время как пешеходы переходили дорогу на зеленый свет. Всех пострадавших, включая детей, госпитализировали.
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