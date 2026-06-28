ДТП в Астраханской области унесло жизни четырех человек
В Астраханской области на трассе Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение двух автомобилей, жертвами которого стали четыре человека. Ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, авария случилась вечером в воскресенье на 356-м километре трассы. 22-летняя женщина за рулём Ford Focus не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Chevrolet Niva под управлением 60-летнего мужчины.
В результате удара водитель внедорожника и три его пассажира скончались на месте. Водителя иномарки и одного пассажира доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции Харабалинского района проводят проверку по факту происшествия.
Ранее мотоциклисты устроили массовое ДТП на российском курорте. Подробности в нашем материале.
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