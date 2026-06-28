ДТП в Астраханской области унесло жизни четырех человек

28 июня 2026, 19:54

Четыре человека погибли и двое пострадали в ДТП на дороге в Астраханской области

Фото: МЧС России по Астраханской области

В Астраханской области на трассе Волгоград — Астрахань произошло лобовое столкновение двух автомобилей, жертвами которого стали четыре человека. Ещё двоих пострадавших госпитализировали, сообщили в региональном управлении МВД.