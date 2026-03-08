Два человека погибли в ДТП с «КамАЗом» на Новорижском шоссе
Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье. Об этом сообщает MK.RU.
Смертельная авария произошла 8 марта на 72-м километре Новорижского шоссе в городском округе Истра. Легковушка столкнулась с «КамАЗом», который проводил дорожные работы.
По данным ГКУ МО «Мособлпожспас», находившиеся в первой машине люди оказались зажаты в деформированном салоне. Прибывшие спасатели извлекли пострадавших, но они скончались от травм.
В настоящее время их личности устанавливаются. На месте продолжают работать оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Москве грузовик насмерть придавил владельца во время ремонта.
Читайте также: