ДТП в Ярославской области: есть погибшие
В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, двое погибли
В Ярославской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, пятеро получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
ДТП произошло на автодороге «Тутаев-Шопша» в Тутаевском районе. Столкнулись автомобили Toyota и Renault. Среди погибших есть малолетний.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства аварии.
Накануне сообщалось, что в Рязанской области в результате массового ДТП погибли два человека.
