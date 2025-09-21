ДТП в Ярославской области: есть погибшие

21 сентября 2025, 21:46

В Ярославской области в ДТП пострадали пять человек, двое погибли

Фото: istockphoto/z1b

В Ярославской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, пятеро получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.