Гонщик на бешеной скорости вылетел с горной трассы во время заезда в США и выжил

27 июня 2026, 23:05

SHOT: Французский гонщик вылетел с трассы Pikes Peak во время заезда в США и выжил

Фото: iStock/undefined undefined

Французский гонщик разбился на горной трассе Pikes Peak в США и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры ​случившегося.