Гонщик на бешеной скорости вылетел с горной трассы во время заезда в США и выжил
Французский гонщик разбился на горной трассе Pikes Peak в США и остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя кадры случившегося.
Соревнования по подъёму на холм проводятся каждый год в штате Колорадо и имеют второе, неофициальное название — «Гонка в облака». Извилистая горная дорога нередко приводит к инцидентам. На этот раз авария произошла на опасном участке Engineers Corner.
Спорткар Ligier JS2R, которым управлял француз Брюс Жуанни, на высокой скорости вылетел за пределы трассы. Машина рухнула на камни, получив серьёзные повреждения. Несмотря на жёсткий удар, водитель не пострадал и смог самостоятельно покинуть разбитый автомобиль.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ахтубинске на реке Владимировке произошла трагедия. Мужчина погиб, спасая троих детей, которые начали тонуть во время купания.
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