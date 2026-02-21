Опытный гид озвучил причину трагедии на Байкале
Днем 20 февраля недалеко от мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. Своим мнением о случившемся в беседе с «МК» поделился опытный гид и местный житель.
Он подчеркнул, что работа экскурсовода на Байкале требует не формального допуска, а серьезной практики, знания местной специфики и понимания рисков. По его словам, такой опыт не появляется сам по себе — его нарабатывают, проходя сложные ситуации и учась правильно из них выходить, чтобы в дальнейшем избегать подобных ошибок.
Гид добавил, что ледовая обстановка на Байкале неоднородная — безопасных «универсальных» маршрутов там не бывает. При этом для людей, которые знают особенности озера и придерживаются правил, поведение Байкала достаточно предсказуемое. Анализируя трагедию, он предположил, что у водителя, который вел машину, могло не хватить компетенций и опыта. Большинство автомобилистов преодолевают такие участки без происшествий, но иногда кто-то принимает неверное решение.
В Следственном комитете сообщали, что в автомобиле находились восемь туристов из Китая. Спастись удалось одному из пассажиров, остальные погибли.
