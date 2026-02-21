Опытный гид озвучил причину трагедии на Байкале

21 февраля 2026, 13:08

«МК»: трагедия на Байкале могла случиться из-за неопытности экскурсовода

Фото: istockphoto/NickolayV

Днем 20 февраля недалеко от мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. Своим мнением о случившемся в беседе с «МК» поделился опытный гид и местный житель.