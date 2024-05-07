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Душил и избивал: Стала известна причина задержания американского военного

Задержанный в РФ за кражу военный ВС США избивал и душил жертву
07 мая 2024, 02:08
Фото: istock / dangutsu

Фото: istock / dangutsu

Сотрудники правоохранительных органов задержали в России солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Как рассказал источник РЕН ТВ, американец имеет звание сержанта и перед кражей избил жертву.
«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», – рассказал собеседник информагентства.
Известно, что задержанный приехал из Южной Кореи, где его расквартировали.



Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что РФ сообщила о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хакеры похитили данные чиновников и военных с сервера британского Минобороны
Sky: хакеры взломали серверы минобороны Британии и похитили данные военных
07 мая 2024, 00:58

Фото: istock / ikholwadia

Хакеры взломали сервера, которые принадлежат министерству обороны Великобритании. В результате произошла утечка персональных сведений чиновников и военных. Об этом информирует телеканал Sky News.
По информации, имеющейся у журналистов, 7 мая власти сообщат депутатам британского парламента о происшедшей хакерской атаке на серверы оборонного ведомства государства. Действия хакеров были направлены против системы расчета заработной платы ныне действующим военных и некоторым ветеранам.

Из-за кибератаки в распоряжении хакеров появились личные данные военнослужащих и банковские реквизиты.

Минобороны отметило, что несмотря на инцидент, заработная плата будет выплачена своевременно и в полном объеме. О национальной принадлежности хакеров нет информации, но Sky News полагает, что атака была совершена из Китая.

Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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У станции метро «Ломоносовский проспект» в Москве прорвало трубу с горячей водой
07 мая 2024, 00:34

Фото: istock / DmyTo

Трубу с горячей водой прорвало в Москве около станции метро «Ломоносовский проспект». Об этом сообщил представитель экстренных служб изданию РИА Новости.
«Прорвало трубу с горячей водой. Возле места происшествия находятся два выхода станции метро «Ломоносовский проспект» — первый и шестой. ГАИ перекрыла дублер с Мичуринского проспекта на Косыгина», — сказал собеседник агентства.
По информации источника, станция продолжает работать. Сведений о пострадавших пока не приводилось.



Ранее москвичей предупредили об экстремально холодной погоде в День Победы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке
В Пентагоне заявили, что РФ проинформировала Госдеп о задержании солдата США
07 мая 2024, 00:00

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Россия сообщила Соединенным Штатам о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя Пентагона Синтию Смит.
«Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях», — заявила она.
Как утверждает Смит, армия уведомила семью американца о произошедшем, а Госдеп в настоящее время оказывает ему консульскую поддержку. Представитель Пентагона не стала рассказывать детали, сославшись на «деликатность вопроса».

Об инциденте сообщил телеканал NBC 6 мая. По информации СМИ, американского военнослужащего, приехавшего из Южной Кореи по собственному желанию, задержали по подозрению в краже.

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#новости
#сша
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В России задержали военного США за кражу
NBC: в России задержали американского военного за кражу
06 мая 2024, 22:46

Фото: iStock/Im Yeongsik

В России задержали военнослужащего США, который приехал из Южной Кореи. Его подозревают в краже. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх американских чиновников.
«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанный военный США служил в составе американского контингента в Южной Кореи. В Россию мужчина поехал по собственной инициативе. По предварительным данным, его арестовали за кражу.

При этом издание «Известия» уточняет со ссылкой на собственный источник, что задержанный в России военнослужащий США познакомился с женщиной из Владивостока в интернете.

Он прилетел к ней и прожил с ней некоторое время. Уточняется, что американец извивал россиянку. А по итогу украл у неё 200 тысяч рублей.

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#мужчина
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Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево
Пассажир самолёта «Москва – Оренбург»: Паники не было
06 мая 2024, 22:45

Фото: iStock/dell640

Пассажир самолёта «Москва – Оренбург», который вернулся в Шереметьево вместо полёта в Оренбург, Владимир поделился ситуацией на борту во время посадки.
Он отметил, что в салоне самолёта паники не было, а экипаж действовал строго по инструкции.

«Паники никакой не было. Всё более-менее обошлось. Сейчас у нас повторный полёт происходит в Оренбург, все на борту, летим той же авиакомпанией. Всё было по инструкции. Всё было хорошо. Кто-то испугался, кто-то нет, паники никакой не было. Сразу не понял, что происходит, а потом в себя пришёл и более-менее нормально. Просто резко вниз начал спускаться и всё», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Владимир.

Мужчина добавил, что о ситуации пассажирам рассказали уже после приземления.

Ранее пассажирский самолёт, следовавший по маршруту «Москва – Оренбург», подал сигнал тревоги и повернул на Москву. По предварительным данным сообщалось, что на борту самолёта авиакомпании Nordwind произошла разгерметизация. В 15:05 мск самолет Airbus A321 авиакомпании Nordwind совершил посадку в Шереметьево.

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Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
В США женщина заморозила четырёх новорожденных детей, однако избежала тюрьмы
06 мая 2024, 22:13

Фото: iStock/RobsonPL

В США 69-летняя женщина заморозила четырех младенцев в собственном холодильнике, однако тюрьмы ей удалось избежать. Об этом пишет NBC News.
Замороженных младенцев обнаружили ещё в 2022 году в бостонской квартире женщины. Брат пенсионерки вместе с женой решили убрать квартиру. В холодильнике они нашли завернутые в фольгу обувные коробки. В них и оказались тела младенцев.

Оказалось, что всех их родила хозяйка квартиры Алексис Алдамир. Позже ее отправили на психиатрическое лечение. Из медицинских записей следует, что у женщины была всего одна беременность. Рождённого ребёнка она отдала на усыновление. Отцом ребенка оказался тот же мужчина, что и у замороженных младенцев.

Судмедэксперты так и не смогли определить, как давно дети были помещены в морозильную камеру. Причину смерти также не удалось выяснить. Допрос женщины результатов не дал, так как она не понимала, где находится и что происходит вокруг. Из-за невменяемости подозреваемой обвинение ей выдвигать не стали.

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ВСУ атаковали движущийся автомобиль у белгорода, пострадал мужчина
Гладков: дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом
06 мая 2024, 21:42

Фото: iStock/valio84sl

Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль под Белгородом. В результате атаки пострадал участник белгородской территориальной самообороны. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. В результате взрыва пострадал участник белгородской территориальной самообороны», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Там у него диагностировали осколочное ранение ноги, оказали медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала восьмилетняя девочка из села Никольское Белгородского района. Там же погиб местный житель.

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В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа
06 мая 2024, 20:53

Фото: iStock/Donte Tatum

Двоих 14-летних школьников признали виновными в организации террористического акта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Подростки по заданию украинских кураторов отправились в депо на станции «Лахта», где они должны были поджечь локомотив коктейлем Молотова. Когда этого сделать не удалось, парни увидели релейный шкаф и со второй попытки смогли поджечь его.

Личности подростков были быстро установлены, их арестовали. Решением суда они приговорены к двум и четырём годам воспитательной колонии

Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовился произвести взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Его задержали, когда он прятал неизвестные предметы в строительный мусор. Позднее выяснилось, что это были два взрывных устройства.

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#украина
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Подросток-мигрант ворвался с ножом в храм накануне Пасхи и ранил ножом охранника
В Новосибирске задержали 16-летнего подростка, который напал с ножом на храм
06 мая 2024, 20:10

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Новосибирске накануне пасхи 16-летний Абдуллох А., вооружённый ножом, напал на храм. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 3 мая. Подросток в маске ворвался в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая». Когда охранник попытался задержать парня, он достал нож и ударил клинком в голову и ключицу мужчины. Раненому удалось отбиться от подростка и нажать тревожную кнопку.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника. Охранника госпитализировали.

Правоохранителям удалось установить личность подростка, после чего дело было передано в Следственный комитет.

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