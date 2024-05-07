Душил и избивал: Стала известна причина задержания американского военного

Фото: istock / dangutsu
Сотрудники правоохранительных органов задержали в России солдата Вооруженных сил США по подозрению в краже. Как рассказал источник РЕН ТВ, американец имеет звание сержанта и перед кражей избил жертву.
«Познакомился с женщиной в Сети, приехал, жил с ней какое-то время. Потом начал избивать, душить. В итоге украл у нее 200 тысяч рублей и алкоголь», – рассказал собеседник информагентства.Известно, что задержанный приехал из Южной Кореи, где его расквартировали.
Ранее официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила, что РФ сообщила о задержании американского военного во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Пассажир рассказал детали посадки самолёта «Москва – Оренбург» в Шереметьево
Женщина заморозила четырёх новорождённых детей в морозилке
В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа
Алина Юрчак