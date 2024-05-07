Душил и избивал: Стала известна причина задержания американского военного

В России задержали военнослужащего США, который приехал из Южной Кореи. Его подозревают в краже. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх американских чиновников.

«Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, задержанный военный США служил в составе американского контингента в Южной Кореи. В Россию мужчина поехал по собственной инициативе. По предварительным данным, его арестовали за кражу.При этом издание «Известия» уточняет со ссылкой на собственный источник, что задержанный в России военнослужащий США познакомился с женщиной из Владивостока в интернете.Он прилетел к ней и прожил с ней некоторое время. Уточняется, что американец извивал россиянку. А по итогу украл у неё 200 тысяч рублей.