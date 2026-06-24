Два браконьера наловили себе на Байкале омуля на одиннадцать миллионов рублей
У мыса Средний на Байкале полицейские задержали двух браконьеров, у которых изъяли более полутора тысяч экземпляров омуля. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Жители Кабанского района рыбачили с резиновой лодки. Заметив сотрудников правоохранительных органов, они попытались скрыться и даже угрожали убийством. Однако мужчин успешно задержали.
У нарушителей изъяли десять сетей и свыше 1,5 тысячи особей омуля. Ущерб от действий браконьеров оценивается примерно в одиннадцать миллионов рублей. Против задержанных возбудили уголовные дела за незаконный вылов биоресурсов в особо крупном размере, а также за угрозы применения насилия к полицейским. На время следствия фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Ростове-на-Дону российский блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв едва не сбил двух пешеходов после того, как его Ferrari столкнулась с Opel и врезалась в бордюр. Подробнее читайте здесь.
Читайте также: