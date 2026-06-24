Два браконьера наловили себе на Байкале омуля на одиннадцать миллионов рублей

24 июня 2026, 06:06

Фото: iStock/Dong Nhat Huy

У мыса Средний на Байкале полицейские задержали двух браконьеров, у которых изъяли более полутора тысяч экземпляров омуля. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.