В Подмосковье выгорело несколько машин, одна из них врезалась в подъезд дома

24 июня 2026, 05:25

В подмосковных Мытищах выгорело несколько машин, одна из них врезалась в подъезд дома

Фото: iStock/madsci

В подмосковных Мытищах загорелся автомобиль, вскоре пламя перекинулось на соседние машины. Об этом в ночь с 23 на 24 июня сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.