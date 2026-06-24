В Подмосковье выгорело несколько машин, одна из них врезалась в подъезд дома
В подмосковных Мытищах загорелся автомобиль, вскоре пламя перекинулось на соседние машины. Об этом в ночь с 23 на 24 июня сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места происшествия.
Инцидент случился в микрорайоне Строитель. Местные жители выглянули на улицу, услышав громкие звуки во дворе и заметив в окнах густой дым. Изначально полыхало лишь одно транспортное средство. Его владелица утверждает, что авто подожгли.
Вскоре огонь перекинулся на стоящие рядом машины. Один мужчина попытался спасти своё имущество, но не справился с управлением и въехал на автомобиле прямо в подъезд жилого дома.
Ранее «Радио 1» передавало, что во Франции из-за экстремальной жары утонули не менее 40 человек. Погибшие люди пытались охладиться в реках, каналах и озёрах
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