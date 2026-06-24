Каскадёр Чеботарёв едва не сбил прохожих на своей Ferrari при ДТП в Ростове-на-Дону

24 июня 2026, 05:47

Евгений Чеботарев (Фото: кадр видео Instagram* @chebotarev_evgeny)

В Ростове-на-Дону блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв едва не сбил двух пешеходов после того, как его Ferrari столкнулась с Opel и врезалась в бордюр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.