Каскадёр Чеботарёв едва не сбил прохожих на своей Ferrari при ДТП в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону блогер и каскадёр Евгений Чеботарёв едва не сбил двух пешеходов после того, как его Ferrari столкнулась с Opel и врезалась в бордюр. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что авария случилась в ночь на 24 июня. Яркий спорткар Чеботарёва задел легковушку, выехавшую навстречу, и вылетел на бордюр. Автомобиль остановился буквально в паре метров от двух мужчин, которые находились на тротуаре.
Согласно материалу, водитель Opel потребовал от каскадёра ремонта своей машины, хотя Чеботарёв не настаивал на компенсации за повреждения Ferrari. По оценке блогера, восстановление спорткара обошлось бы более чем в пять миллионов рублей. В итоге, простояв на месте несколько часов, участники аварии разошлись. Информации о пострадавших не поступало.
Читайте также: