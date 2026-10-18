Два человека чуть не сварились заживо в Барнауле
Два человека получили термические ожоги из-за прорыва теплотрассы на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, одного из пострадавших госпитализировали. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В ходе проверки правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства происшествия, а также оценить действия коммунальной компании.
Ранее сообщалось, что в Кисловодске шестилетняя девочка угнала электротележку коммунальщиков и устроила ДТП.
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