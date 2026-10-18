Два человека чуть не сварились заживо в Барнауле

18 октября 2026, 11:09

В Барнауле при прорыве теплотрассы пострадали два человека

Фото: iStock/blinow61

Два человека получили термические ожоги из-за прорыва теплотрассы на улице Попова в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю в своем телеграм-канале.