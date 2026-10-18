Пять машин столкнулись в Ростове-на-Дону: есть пострадавшие
Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД во «ВКонтакте».
Массовая авария произошла около 19:00 возле дома №65 на проспекте Шолохова. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. От удара иномарку отбросило на Chery Tiggo 7 Pro, после чего отечественная машина врезалась в Hyundai Sonata и SsangYong.
В результате ДТП пострадали пассажиры Chery Tiggo 7 Pro и Lada Granta, их личности устанавливаются. Подробности о виновнике, точных причинах и обстоятельствах происшествия также пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в приморском Артеме при столкновении трех автомобилей и возникшем после аварии пожаре погибла женщина.
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