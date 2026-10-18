Пять машин столкнулись в Ростове-на-Дону: есть пострадавшие

18 октября 2026, 09:45

В массовом ДТП на Шолохова в Ростове пострадали два человека

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД во «ВКонтакте».