Два человека погибли, ещё один пострадал при ночном пожаре в Красноярском крае
В Красноярском крае при пожаре погибли две женщины, ещё один человек пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Трагедия произошла в городе Назарово. Огонь охватил жилой дом и хозяйственные постройки. Отмечается, что на территории зафиксировали хлопки двух газовых баллонов.
По информации следователей, в доме проживали четыре члена семьи: сожители, их сын-подросток и бабушка. Ночью мальчик проснулся от запаха дыма и разбудил родных. Отцу с несовершеннолетним удалось выбежать на улицу, в то время как мать и бабушка не смогли выбраться из горящего здания. Их тела обнаружили при тушении. Следователи проводят проверку по факту случившегося.
