Два человека погибли от удара током в фонтане возле кафе в Татарстане
Два человека погибли от удара электрическим током в фонтане на территории кафе в Спасском районе Татарстана. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Трагедия произошла сегодня, 12 мая, около 11:30. Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть обоих. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о заведении, расположенном на улице Пионерская в городе Болгар.
В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Усть-Илимске семилетний мальчик получил ожоги 85% тела от удара током. Ребкнок играл на территории бывшей исправительной колонии вместе со своими знакомыми. В какой-то момент он взял в руки провод, который находился под напряжением.
