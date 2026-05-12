Пятилетнюю девочку в Тюмени укусил энцефалитный клещ
Пятилетнюю девочку в Тюмени укусил энцефалитный клещ. Врачи нашли паразита внутри уха и сразу удалили его. Об этом информирует Telegram-канал «SHOT».
После этого у ребёнка началась сильная боль. Ухо покраснело и заметно опухло. Девочка плакала, когда мать касалась места укуса. Семья срочно поехала в больницу. На следующий день медики подтвердили энцефалит у клеща. Сейчас малышка проходит курс антибиотиков и чувствует себя хорошо. Два года назад ей сделали прививку от энцефалита. Мать уверена, что вакцина помогла организму легче перенести угрозу.
С начала сезона к врачам из-за укусов клещей обратились более 43 тысяч человек по всей России. За две недели число пострадавших выросло на 25 тысяч. Больше всего обращений врачи приняли в Тверской, Московской, Ленинградской и Самарской областях, в Республике Алтай и Санкт-Петербурге. Ещё один тревожный эпизод произошёл в Оренбургской области. Местная жительница заметила паразита между ресницами. Для профилактики прививку от энцефалита сделали 2,2 млн человек. Это на 1 млн больше, чем двумя неделями ранее. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Читайте также: