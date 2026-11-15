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Два человека погибли под колесами такси в Москве

Таксист насмерть сбил двух пешеходов на ЮВХ в Москве
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов, оказавшихся на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере MAX.



По данным ведомства, трагедия произошла утром субботы на Юго-Восточной хорде. Водитель автомобиля Kia наехал на мужчину и женщину, которые находились на дороге. От полученных травм они скончались на месте.

В настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на выяснение всех причин и обстоятельств аварии. На опубликованных кадрах видно, что в ДТП попал автомобиль такси — его передняя часть значительно повреждена.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы произошла авария, которая парализовала движение на дублере СВХ.

Лидия Пономарева

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