Два человека погибли под колесами такси в Москве

15 ноября 2026, 12:01

Таксист насмерть сбил двух пешеходов на ЮВХ в Москве

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов, оказавшихся на проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в мессенджере MAX.