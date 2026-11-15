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На северо-востоке Москвы случилась крупная авария и парализовала движение на дублере СВХ

В Москве крупное ДТП отразилось на движении по дублеру СВХ
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На дублере Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе проезда Черепановых, д. 74, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».



По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги и наехал на ограждение. В настоящее время на месте аварии работают городские оперативные службы. Причины происшествия и информация о пострадавших уточняются.

Из-за ДТП закрыт проезд со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда на съезд МСД в направлении области. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее авария с лошадьми в Оренбуржье унесла жизни трех человек. Трагедия произошла на 111-м километре трассы Казань — Оренбург — Акбулак — граница Республики Казахстан.

Никита Кротов

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