Два человека погибли после схода лавины в горах Кабардино‑Балкарии
Два человека погибли после схода лавины в горах Кабардино‑Балкарии. Об этом пишет SHOT.
В Безенгийском ущелье произошла трагедия: лавина сошла с горы Мижирги, высота которой составляет 5025 метров. Согласно информации источника, среди альпинистов, поднимавшихся в этот момент, было 15 человек.
Уточняется, что трое из них получили травмы, а судьба ещё десяти остаётся неизвестной. На место происшествия уже выехали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и оперативная группа ведомства по КБР. Для проведения поисковой операции планируется задействовать вертолёт Ми-8. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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