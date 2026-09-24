Рейсовый автобус сбил лося на трассе в Ленобласти
Рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Олонец, сбил лося на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона.
Авария произошла 24 сентября на участке между селом Паша и деревней Доможирово. Предварительно, животное выбежало на проезжую часть и оказалось под колесами автобуса. В момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, в том числе специалисты 122-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас».
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области автомобиль Toyota RAV4 сбил лося, животное погибло на месте. Авария произошла вечером 23 сентября на шестом километре дороги от улицы Терешковой к Лесной Поляне.
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