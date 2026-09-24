Рейсовый автобус сбил лося на трассе в Ленобласти

24 сентября 2026, 22:47

Фото: iStock/R Lolli Morrow

Рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Олонец, сбил лося на трассе в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона.